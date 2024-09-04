Минск принимает первый этап Кубка России по волейболу – промежуточные результаты

Первый этап Кубка России по волейболу среди женских команд в эти дни принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Пять коллективов, в числе которых и наша «Минчанка», ведут борьбу за единственный пропуск в основной раунд турнира.

Соперницы – как представительницы Суперлиги, так и высшего дивизиона. В стартовый день состоялись две игры. Команда «Мурома» встретилась с «Динамо» из Анапы и победила со счетом 3:0. Примечательно, что достичь виктории девушкам помогли сразу три белоруски, которые усилили «Муром» – это доигровщица Татьяна Маркевич, блокирующая Елена Лозюк и либеро Виолетта Лаврушко. Далее девушек ожидала встреча с родной «Минчанкой».

Татьяна Маркевич, игрок ВК «Муром»: Для всех команд это как начало сезона. И очень интересно поиграть, посмотреть, на что способны команды, проявить себя, у кого-то есть задачи, у кого-то нет, это просто наигрывается, кто-то должен обязательно выиграть. Поэтому я думаю, это очень хорошее начало сезона, именно с Кубка России. Алена, Вета и я играли за «Минчанку», можно сказать, полсостава будет играть против «Минчанки». Будет интересно, приходите.

Евгений Васильчук, старший тренер ВК «Минчанка»:

Задачи всегда стоят максимальные на этот тур, так как одна команда выходит. Мы ставим перед собой выйти из этой группы, у команды какое-то волнение, но мы стремимся побеждать. Команда «Муром» укрепилась несколькими игроками, в том числе белорусскими. Из Анапы молодая команда, но организованная. «Владивосток» – тоже довольно неплохая команда, собранная, легионерами они укрепляются. Думаю, они тоже ставят задачи на сезон.

Во втором поединке дня сошлись «Минчанка» и «Динамо» из Приморского края. Белорусская дружина выиграла – 3:0 – и порадовала родную публику. Турнир завершится 8 сентября. Именно тогда и станет известна единственная команда, которая продолжит борьбу за главный трофей.