«Все хотят попасть в четвёрку лучших». Началась финальная стадия первенства Беларуси среди юниоров по теннису

Новости Беларуси. Первенство страны среди теннисистов до 16 и до 18 лет продолжается на минских кортах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования постепенно переходят в решающую стадию. Уже выявлены участники «финала четырех» как у девушек, так и у парней в обеих возрастных категориях. А теннисистки до 18 лет уже проводят решающие встречи.

Для юниоров, которые близки к совершеннолетию, турнир важен не только с точки зрения подготовки ко взрослым соревнованиям, но и из-за разыгрываемых наград.

Александр Василевский, координатор турнира:

В первенстве Беларуси до 18 лет получают звание «мастер спорта Республики Беларусь». Это почетное звание, и есть за что побороться. Кроме того, в сентябре запланировано первенство Европы (если, конечно, его не отменят по известной причине). И те, кто у нас займут 1 и 2 места в первенстве Беларуси, попадают на личный чемпионат Европы, который, возможно, состоится в Швейцарии.

Александр Калинин, участник турнира:

Это мотивирует других игроков, которые еще не получили «мастера спорта». Все хотят выиграть этот турнир. Все хотят попасть в четверку лучших. Но так как сейчас тяжелая ситуация в мире с коронавирусом, намного тяжелее играть.