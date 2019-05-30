«Все хорошо сыграли»: Вячеслав Шмат о матче со сборной Финляндии
Новости Беларуси. Два матча – две победы. 29 мая в рамках золотой Евролиги наши женская и мужская национальные команды встречались со сборной Финляндии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруски взяли реванш за прошлогодние проигранные встречи и не оставили шансов финкам. По сетам 25:22, 25:20, 25:17 (подробнее здесь).
Потрясающий матч провела и мужская национальная команда. Парни Виктора Бекши продемонстрировали желание бороться до конца. Мяч к мячу и затяжные розыгрыши, в итоге оппонент был сломлен – 25:23, 25:23, 25:20.
Вячеслав Шмат, игрок мужской сборной Беларуси по волейболу:
Сложилось очень хорошо. Сегодня все хорошо сыграли. Основной соперник – Украина, они посильнее как фавориты. Поэтому надо выигрывать следующую игру.
До субботы у команд есть время восстановиться и отдохнуть, а уже 1 июня подопечные Петра Хилько встретятся с грозными испанками, идущими на первом месте в группе. А мужская сборная сыграет с украинской командой.