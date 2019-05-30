«Все хорошо сыграли»: Вячеслав Шмат о матче со сборной Финляндии

Новости Беларуси. Два матча – две победы. 29 мая в рамках золотой Евролиги наши женская и мужская национальные команды встречались со сборной Финляндии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски взяли реванш за прошлогодние проигранные встречи и не оставили шансов финкам. По сетам 25:22, 25:20, 25:17 (подробнее здесь).