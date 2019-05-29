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Екатерина Сокольчик о победе над финками: «Мы были сильнее сегодня»

29 мая 2019 19:20
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу продолжает побеждать на групповом этапе Золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Петра Хилько на паркете «Чижовка-Арены» уверенно разобралась со сборной Финляндии.

Екатерина Сокольчик о победе над финками: «Мы были сильнее сегодня»-1

Хотя наши девушки заставили поволноваться в начале первого сета, когда преимущество гостей достигало 5-6 очков. Но белоруски преодолели волнение и выиграли первый сет – 25:22. Затем наша дружина уверенно взяла две партии – 25:20 и 25:17 и праздновала победу.

Екатерина Сокольчик о победе над финками: «Мы были сильнее сегодня»-4

Теперь в активе белорусок 5 очков и 2-е место в группе. Мужская сборная Беларуси также в рамках Золотой Лиги проводит свой второй матч. В соперниках – сборная Финляндии.

Екатерина Сокольчик о победе над финками: «Мы были сильнее сегодня»-7

Петр Хилько, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:
В принципе ничего нового из того, что мы разбирали, они нам не показали. В целом, команда хорошая, защитного плана такого, с хорошей общей игрой, с хорошей подачей. Не без слабых мест, безусловно, на которые мы и обращали внимание девочек. Установку на игру они выполнили.

Екатерина Сокольчик о победе над финками: «Мы были сильнее сегодня»-10

Екатерина Сокольчик, игрок женской сборной Беларуси по волейболу:
Мы уже давно вместе все не играли, поэтому было немножко тяжеловато. Но мы справились. Очень хорошо разобрали их, у нас было собрание. Поэтому, наверное, где-то мы были сильнее сегодня.

Подробнее – в видеоинформации

# Волейбол # Петр Хилько # Екатерина Сокольчик # Фотофакт

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