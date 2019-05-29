Тренер Наталья Трофимова о подготовке к «Евробаскету-2019»: «Вопросы только по команде Сербии»

Новости Беларуси. Женская сборная по баскетболу готовится к чемпионату Европы, который пройдёт с 27 июня по 7 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Примет континентальный форум Латвия и Сербия. Белоруски на групповом этапе сразятся в квартете D с командами Сербии, Дании и России.

Победитель квартета попадёт напрямую в четвертьфинал, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в 1/8. Напомним, что лучшее достижение нашей национальной команды на чемпионате Европы было в 2007 году. Тогда наши девушки стали третьими. Сегодня главный тренер, Наталья Трофимова, вызвала на сбор 12 баскетболисток среди которых, такие опытные как Анастасия Веремеенко и Елена Левченко, так и молодежь. Перед форумом наши девчата проведут несколько спаррингов на выезде, где встретятся с дружинами Латвии, Турции, Италии и Венгрии .

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:

Вопросы только по команде Сербии. Нигде в квалификации она не участвует, она команда-хозяйка. Сравниваем эту команду с командой, которая выступала на Олимпийских играх и тот финал Европы в Венгрии, когда они стали чемпионами Европы. С того состава там осталось 5-6 человек, остальные все новые. Люди у нас практически все те же самые, добавляются некоторые новые лица. Про настрой на игры мы еще поговорим.