«Все голы красивые». ХК «Минск» – девятикратный чемпион Беларуси по хоккею на траве

Новости Беларуси. «Минск» – чемпион Беларуси по хоккею на траве сезона 2021/22. Однако победа в первенстве далась непросто, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальной серии минчанам вновь угрожал «Строитель». Брестчане с 2015 года имеют в своем активе исключительно серебряные медали. В этом сезоне подопечные Игоря Литовченко разозлились не на шутку и всерьез ринулись в бой. С подробностями Юлия Силипицкая.

Пятая игра финальной серии, четыре по 15, перерыв не в счет, и статус-кво. На кону чемпионство. Минск положил новое покрытие, и теперь предполагалось, что команды будут демонстрировать скоростной хоккей. Но дело не в искусственной траве – мотивация дружин зашкаливала. Столичные парни не соглашались ни за какие коврижки отдавать свой титул, который уже сросся с их спортивной формой с 2014 года. «Строитель» никогда еще не был так близок к своей мечте – чемпионству. С 2015-го ребятам Игоря Литовченко приходилось довольствоваться только второй позицией итогового протокола. Финал-2022 – это была новая возможность разорвать серебряные путы.

Скорости зашкаливали с первых секунд игры, нервы тоже. Силовой хоккей рулил. Первый гол влетел в ворота гостей на пятой минуте матча, исполнителем стал Владислав Белоусов, впоследствии он оформил хет-трик. Гости сравняли счет во второй 15-минутке. Отличился Михаил Павлович. А дальше сценарий игры был ярким, острым и не поддавался никакой аналитике. Падение, выяснения отношений, штрафные, угловые, желтые карточки. Минчан наказывали в унисон их темпу, но это их не останавливало. Казалось, чем больше они забивают, тем больше возрастает аппетит. За 1,5 минуты до завершения игры хозяева поставили жирную точку в итоговом счете – 7:2. И девятая победа кряду.

Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск»:

Понравилось, как забивали голы. Семь голов – это все-таки результат. И соперник – два. Девять голов – для зрителей это просто супер. А что касается нашей команды-победителя, то все сложилось удачно, все голы красивые, достойные.

Владислав Белоусов, игрок ХК «Минск»:

Соперники молодцы, они тоже растут. У нас было больше желания, чтобы не отдать. Своя площадка. Болельщики помогли также, поэтому благодаря им, я думаю, мы летели вперед. Мы создавали сами этот темп, мы шли в прессинг. Мы не отсиживались и создавали красивый и зрелищный хоккей. Девятое серебро. Бесспорно, надо что-то менять. Серебряное ожерелье уже проигрыш для брестчан.

Иван Киселевич, капитан ХК «Строитель»:

Сегодняшний матч. Можно сказать, что где-то в каких-то моментах мы проиграли. Сейчас мы сядем после матча, посмотрим видео, все эти ошибки. Хоккей на траве сам по себе очень красивый вид спорта. Просто, чтобы некоторые люди не нарушали эту красоту. Эмоции эмоциями, но...