Международный турнир по таэквондо «Minsk Open» собрал в Минске около 500 бойцов из шести стран

Новости Беларуси. В Минске стартовал международный турнир по таэквондо «Minsk Open». В нём за высокие места борются около 500 бойцов из шести стран. Медали разыгрываются в 20 весах личного зачета, а в командном первенстве на кону главный трофей – большой кубок.

16 декабря определяли сильнейших юниоры в возрасте 14-17 лет. Именно на них тренерский штаб сборной возлагает основные надежды в ближайшем олимпийском цикле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анатолий Лиходиевский, организатор турнира:

Детские турниры очень важны, потому что именно из детей вырастают чемпионы. Сейчас у нас выступают призеры чемпионатов Европы, мира. Это достаточно большой уровень. И из этого турнира выросло достаточно много тех спортсменов, которые показывают результаты.

Данила Поляков, призер чемпионата Европы по таэквондо среди кадетов:

Здесь достаточно высокая конкуренция. Сюда приехали как россияне, так и белорусы, грузины. Я считаю, что это высокий класс.

Открытый Кубок Минска – традиционный турнир для подрастающего поколения таэквондистов. Здесь выступают лучшие ребята трех возрастных категорий: юноши, кадеты и дети 10-12 лет. Зарубежные гости ценят эти соревнования как хорошую площадку для просмотра резерва.

Акакий Центерадзе, главный тренер сборной Аджарии по таэквондо:

Мы планируем еще приехать, потому что уровень хороший. И конкуренция очень хорошая.