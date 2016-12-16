Белоруска Алена Лешкевич завоевала звание интерконтинентальной чемпионки мира по муай-тай

Новости Беларуси. Приятные новости для белорусского муай-тай пришли сегодня из Гонконга. Наша Алена Лешкевич, выступающая в весе до 48 килограммов, стала обладательницей пояса интерконтинентальной чемпионки мира, отобрав этот трофей у китаянки Ганди Ву.

Ранее сегодняшней сопернице Алены удавалось защитить упомянутый титул в шести боях, но перед мастерством белоруски она не устояла. Что касается Лешкевич, то в текущем сезоне девушка уже становилась чемпионкой Европы и мира среди любителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».