Чемпионат мира по самбо. Белорусы завоевали две бронзы во второй день соревнований

Во второй соревновательный день чемпионата мира по самбо, который проходит в Бишкеке, белорусские спортсмены завоевали две бронзовые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего в турнире принимают участие представители 50 стран.

Белоруска Анжела Жилинская в весовой категории до 72 килограмм выиграла у россиянки Олеси Посылкиной. В разделе боевого самбо в категории до 64 килограмм наш Евгений Михно также завоевал бронзовую медаль. Он нанес поражение Велимураду Алхасову из Дагестана.