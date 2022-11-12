Чемпионат мира по самбо. Белорусы завоевали две бронзы во второй день соревнований

Во второй соревновательный день чемпионата мира по самбо, который проходит в Бишкеке, белорусские спортсмены завоевали две бронзовые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего в турнире принимают участие представители 50 стран.
Во второй соревновательный день чемпионата мира по самбо, который проходит в Бишкеке, белорусские спортсмены завоевали две бронзовые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего в турнире принимают участие представители 50 стран.
Белоруска Анжела Жилинская в весовой категории до 72 килограмм выиграла у россиянки Олеси Посылкиной. В разделе боевого самбо в категории до 64 килограмм наш Евгений Михно также завоевал бронзовую медаль. Он нанес поражение Велимураду Алхасову из Дагестана.
Отметим, самбисты из Беларуси выступают на чемпионате мира под флагом Международной федерации самбо.
«Хотелось уже убежать». Белоруска с травмой челюсти выиграла чемпионат мира по самбо. Подробности здесь.