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Чемпионат мира по самбо. Белорусы завоевали две бронзы во второй день соревнований

12 ноября 2022 14:59
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Во второй соревновательный день чемпионата мира по самбо, который проходит в Бишкеке, белорусские спортсмены завоевали две бронзовые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего в турнире принимают участие представители 50 стран.

Чемпионат мира по самбо. Белорусы завоевали две бронзы во второй день соревнований-1

Белоруска Анжела Жилинская в весовой категории до 72 килограмм выиграла у россиянки Олеси Посылкиной. В разделе боевого самбо в категории до 64 килограмм наш Евгений Михно также завоевал бронзовую медаль. Он нанес поражение Велимураду Алхасову из Дагестана.

Чемпионат мира по самбо. Белорусы завоевали две бронзы во второй день соревнований-4

Отметим, самбисты из Беларуси выступают на чемпионате мира под флагом Международной федерации самбо.

«Хотелось уже убежать». Белоруска с травмой челюсти выиграла чемпионат мира по самбо. Подробности здесь.

# Спортивные соревнования # Анжела Жилинская # Олеся Посылкина # Евгений Михно # Велимурад Алхасов # Фотофакт

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