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Впервые в истории Белорусская ассоциация студенческого спорта наградила лучших по итогам года

13 января 2015 07:25
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Новости Беларуси. Впервые в истории Белорусская ассоциация студенческого спорта наградила лучших по итогам года. Для того, чтобы отобрать действительно самых достойных была разработана специальная методика. В расширенном списке  более 50 кандидатов. А лауреатов осталось 10, причем акцент сделан не только на олимпийские виды.

Среди стипендиатов есть боец муай-тай, армрестлер и таэквондист. К слову, при определении лучших учитывался не только показанный результат на топ-турнирах, но и отсутствие академической задолженности, а также  внесоревновательная и внеучебная деятельность, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

# Ольга Худенко # Госнаграды # Михаил Журавков

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