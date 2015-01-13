Новости Беларуси. Впервые в истории Белорусская ассоциация студенческого спорта наградила лучших по итогам года. Для того, чтобы отобрать действительно самых достойных была разработана специальная методика. В расширенном списке более 50 кандидатов. А лауреатов осталось 10, причем акцент сделан не только на олимпийские виды.

Среди стипендиатов есть боец муай-тай, армрестлер и таэквондист. К слову, при определении лучших учитывался не только показанный результат на топ-турнирах, но и отсутствие академической задолженности, а также внесоревновательная и внеучебная деятельность, сообщили в программе «СТВ-спорт».