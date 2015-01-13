Белорусские гандболисты на ЧМ в Катаре поборются за выход на Олимпиаду-2016

Новости Беларуси. Не так давно все мы дружно радовались виктории нашей мужской гандбольной сборной над командой Черногории на Минск-Арене и, следовательно, выходу белорусов в финальную часть чемпионата мира 2015 года в Дохе.

А уже 12 января под крышей Национального олимпийского комитета прошли официальные проводы нашей дружины на мундиаль, который принимает Катар. Пожелать удачи белорусским гандболистам собрались не только спортивные функционеры, но и первые тренеры наших игроков, их семьи, журналисты и болельщики. Главная задача такого мероприятия — напомнить игрокам, как в них верят и как за них болеют дома.

В Дохе белорусская сборная получила прописку в группе «А» вместе с командами Испании, Словении, Катара, Бразилии и Чили. По итогам группового этапа в раунд плей-офф выйдут по 4 лучшие команды, остальные разыграют места с 16 по 24. Победитель турнира помимо титула чемпиона мира получит путевку на Олимпиаду в Рио, сообщили в программе «СТВ-спорт».