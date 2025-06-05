ФСБ: преподаватели 4 регионов сотрудничали с Лондоном в ущерб безопасности РФ

ФСБ установила преподавателей российских вузов, которые сотрудничали с Великобританией в ущерб безопасности России. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральная прокуратура объявила нежелательной работу «Британского Совета», указав на его связи с британскими спецслужбами. Была также разоблачена и деятельность Оксфордского российского фонда.

Преподаватели из четырех регионов страны распространяли литературу, пропагандирующую запрещенные ценности. Пятнадцати гражданам России были сделаны официальные предупреждения, а один преподаватель был привлечен к административной ответственности. ФСБ России призывает граждан воздерживаться от участия в деятельности этих организаций.