«Мы не могли показывать тот футбол, в который можем играть». Игорь Стасевич о матче БАТЭ – «Пяст»

Команды начали поединок осторожно, но уже к середине первого тайма гости прибрали инициативу к своим рукам и именно они открыли счет в поединке. Петр Пажишек расторопнее всех оказался во вратарской площади «желто-синих» и распечатал Антона Чичкана – 0:1. Шла 36-я минута. Отметим, что в дебюте поединка из-за травмы поле покинул защитник БАТЭ Егор Филиппенко.

Во втором тайме игровая картина не сильно поменялась. Польский клуб продолжал владеть мячом и чаще угрожал воротам борисовчан. Но все-таки игроки «Пяста» не уследили за действиями своих соперников в атаке. На 64-й минуте БАТЭ отыгрался: Стасевич и Драгун соорудили ответный мяч хозяев – 1:1. Но развить успех у подопечных Алексея Баги не получилось и более того – доигрывали матч в меньшинстве: за две желтые карточки был удален Станислав Драгун. Больше голов в матче не было. Ничья – 1:1.

Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:

Хоть у нас команда опытная, была какая-то нервозность. Мы не могли показывать тот футбол, в который мы можем играть, учитывая, что мы сыграли 1:1. Плюс мы потеряли двух основных футболистов, но постараемся приложить все силы, чтобы пройти в следующий раунд.

Ответный поединок состоится 17 июля в Гливице. Отметим, что за последние девять лет БАТЭ шесть раз в еврокубковых отборах играл вничью в первой игре на своем стадионе, после чего всегда проходил дальше по турниру.