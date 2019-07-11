«На Играх было непросто». В Могилёве чествовали призёров II Европейских игр

Дмитрий Третьяков, бронзовый призёр II Европейских игр:

Атмосфера запомнилась тем, что организация была шикарная. Люди выступали на Олимпиаде в Пекине, сравнивают, что одно и то же. Но там же Олимпиада была, а здесь европейского уровня. Я шел на канал с веслом, постоянно на лице улыбка была, иностранцы просто были в шоке. А тут они окунулись в такой праздник, что не ожидали. Они уже выходили на старт со страхом в глазах.