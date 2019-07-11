«На Играх было непросто». В Могилёве чествовали призёров II Европейских игр

Новости Беларуси. Победителей и призеров II Европейских игр чествовали в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Победителей и призеров II Европейских игр чествовали в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это спортсмены, которые представляли регион в национальной сборной и показали максимум возможностей. Это 11 наград, две из которых высшей пробы, завоевали именно могилевчане.
Дмитрий Третьяков, бронзовый призёр II Европейских игр:
Атмосфера запомнилась тем, что организация была шикарная. Люди выступали на Олимпиаде в Пекине, сравнивают, что одно и то же. Но там же Олимпиада была, а здесь европейского уровня. Я шел на канал с веслом, постоянно на лице улыбка была, иностранцы просто были в шоке. А тут они окунулись в такой праздник, что не ожидали. Они уже выходили на старт со страхом в глазах.
Ирина Курочкина, чемпионка II Европейских игр:
Конечно же, на Играх было непросто. Поддержка ощущалась невероятно, все болели. Большое спасибо за поддержку родным, близким, болельщикам, кому это было не безразлично. Это было супер. Спасибо за такие эмоции.
Напомним, государственный гимн Беларуси звучал в честь чемпионов II Европейских игр из Могилёва трижды. Всего регион на соревнованиях представляли 37 спортсменов.