Игорь Стасевич об игре с «Пястом»: «У большинства футболистов была какая-то нервозность»

Хозяева восстановили паритет стараниями Стасевича и Драгуна. К сожалению, Станислав Драгун отметился и в списке оштрафованных. За встречу он получил две желтые карточки и пропустит ответный матч своей команды, который пройдет через неделю в Польше.

Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:

Хоть у нас команда и опытная, но у большинства футболистов была какая-то нервозность, и мы не могли показывать тот футбол, в который мы можем играть. Учитывая, что мы сыграли 1:1, плюс мы потеряли двух основных футболистов, но постараемся приложить все силы, чтобы пройти в следующий раунд.