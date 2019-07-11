Игорь Стасевич об игре с «Пястом»: «У большинства футболистов была какая-то нервозность»

Новости Беларуси. Квалификационный матч Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и польским «Пястом» завершился вничью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Квалификационный матч Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и польским «Пястом» завершился вничью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Уже в дебюте встречи травмировался Егор Филипенко. Ослаблением обороны хозяев воспользовались гости. В первом тайме они очень много атаковали ворота БАТЭ. Цели достиг удар Пажишека.
Хозяева восстановили паритет стараниями Стасевича и Драгуна. К сожалению, Станислав Драгун отметился и в списке оштрафованных. За встречу он получил две желтые карточки и пропустит ответный матч своей команды, который пройдет через неделю в Польше.
Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:
Хоть у нас команда и опытная, но у большинства футболистов была какая-то нервозность, и мы не могли показывать тот футбол, в который мы можем играть. Учитывая, что мы сыграли 1:1, плюс мы потеряли двух основных футболистов, но постараемся приложить все силы, чтобы пройти в следующий раунд.