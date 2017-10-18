Детская футбольная академии «Столица-Юни»: тренеры и воспитанники рассказали о своем любимом клубе

Новости Беларуси. Ни один поединок мини-футбольного клуба «Столица» не обходится без этих ребят, они заполняют площадку в перерывах матчей, словно намекая: это мы придем на смену действующим игрокам, это наша очередь удивлять спортивную Европу настанет через десяток лет, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Они – самые преданные поклонники минского клуба – ученики спортивной школы «Столица-Юни». Ребята стараются не пропускать ни одного матча родной команды и точно знают, кто для них кумир.

Воспитанники детской футбольной академии «Столица-Юни»:

Александр Черник!

Наш тренер. №5 – в главной команде. Александр Михайлович (как его здесь называют) – главный вдохновитель и тренер детской школы, но далеко не единственный. За 3 года подрос не только штат учеников, но и спортивных преподавателей. Сейчас в разных группах работает 8 специалистов. Регулярные курсы и семинары не дают детским тренерам стоять на месте в профессиональном плане.

Александр Черник, главный тренер детской футбольной академии «Столица-Юни»:

Я, как спортсмен, конечно, нацелен на сильную спортивную составляющую, чтобы была школа, сильная в спортивном плане. Отбор ребят – буквально 12 человек, чтобы все тянулись. Жесткая конкуренция, но хочется охватить больше, в массы. А там уже посмотрим, что выйдет.

Около 80% ребят, придя однажды на занятие академии, остаются. Да и как иначе, уровень растет, а с ним и спортивный авторитет среди сверстников во дворе.

Воспитанники детской футбольной академии «Столица-Юни»:

Мы в одном классе с Глебом. Во дворе играем иногда. Играют 7 человек, 8. Ну и мы там вдвоем.

Но это там, в дворовом футболе, они маленькие звезды, в тренировочном зале приходится оттачивать каждое движение с усердием и трудолюбием.

Воспитанники детской футбольной академии «Столица-Юни»:

Мы тут делаем финты, бьем по воротам, тянем носок, чтобы это всё получалось в будущем.

Самая главная цель – забить гол. Забивать мячи для них пока цель №1. Играть в защите или в воротах — сродни наказанию. Но те, кто с малых ногтей избрал для себя вратарское амплуа, получают поддержку и особое отношение.

Сергей Остертах, тренер детской футбольной академии «Столица-Юни»:

Конечно, неприятно, когда ты на воротах стоишь. Хочется самим забивать. Есть дети, которые хотят играть в защите постоянно, не рвутся вперед. А есть те, кто хочет вперед – голы забивать, быть на виду.

После каждого удачного действия – взгляд на тренера: он авторитет и его одобрение дорогого стоит. Проверка сил на соревнованиях – регулярно, пока ученикам «Столицы-Юни» приходится сражаться, в основном, между собой, других мини-футбольных школ в стране еще нет. Но под Новый год ребята выезжают и на международные. Впрочем до 12 лет результата от них никто не требует, слезы в раздевалке – и так достаточное огорчение для юных кудесников мяча.

Александр Черник:

Я знаю, что во многих европейских академиях, даже во время турниров счет не записывают, чтобы психологически никого не закрепощать. И дают играть всем – не так, как у нас – лидеров тащат, 80% матча не меняется.

Подход к начинающим игрокам особый, ведь у кого-то из них все ладится с первого раза, а кому-то нужный финт надо повторять очень долго и выкладываться даже больше, чем на 100%. Воспитанник детской футбольной академии «Столица-Юни»:

Я очень слабый в этом клубе, мне даже игрока обмотать сложно. Но на прошлой тренировке во вторник я забил хотя бы гол.

Сергей Остертах:

Есть дети, которые превосходят остальных. Некоторые дети в ввиду возраста могут казаться слабыми. Пройдут года, и за 1-2 года они могут встать на хороший уровень с остальными ребятами.

Александр Черник:

У нас один мальчик уехал в Испанию, в одну из сильнейших детских академий на обучение. Был летом там в тренировочном лагере 2 недели. А сейчас уехал с сентября на учебу – учиться и тренируется каждый день.

Теперь, когда его ученик в столь солидной академии, Александр Черник может у бывшего подопечного и совета спросить.