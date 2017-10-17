Парадная форма белорусских атлетов на Олимпиаде-2018. Президент ознакомился с образцами
Новости Беларуси. Две концепции олимпийской парадной формы сегодня продемонстрировали Президенту. Смоделированы они для белорусской делегации к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый вариант – это дизайнерская разработка Юлии Латушкиной совместно со швейным ателье при Главном хозяйственном управлении. Эффектная коллекция этого белорусского дизайнера уже украшала наших спортсменов на олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Теперь новый, деловой взгляд на спорт больших достижений. Вниманию – строгие коричневые брючные костюмы с белыми рубашками и орнаментом, а совсем рядом яркие акценты.
Красный женский костюм, где светлый орнамент украшает даже брюки, и серый мужской, с насыщенным красным джемпером. Вторая коллекция – от дизайнера Людмилы Лабковой. Разработана совместно с «Беллегпромом». Здесь все те же цветовые акценты и сочетания цветов, но совершенно новый, уже более спортивный взгляд.
Людмила Лабкова, дизайнер:
Серый цвет наиболее близок нам белорусам в колористике зимы. И орнамент в данном случае имеет форму снежинки. Орнамент необычный. Я взяла орнамент, который символизирует мать, оберег и добавила туда элементы, которые символизируют удачу, успех и урожайность. Орнаменты в белорусской культуре имеют очень чёткое значение и в данном случае мне хотелось применить именно обереги и орнаменты, которые призовут удачу для нашей олимпийской сборной.
Светло-серые тона и красные аксессуары – именно такой рецепт создания casual-образа от Людмилы Лабковой. Добавила дизайнер и национальные мотивы. Обе коллекции получили положительную оценку Президента.
Тем не менее, именно серый вариант, предложенный Людмилой Лабковой, будет взят за основу олимпийской парадной формы. По поручению Президента все костюмы, из обеих коллекций, будут отшиты и поступят в продажу в крупные универмаги страны.