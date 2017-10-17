Парадная форма белорусских атлетов на Олимпиаде-2018. Президент ознакомился с образцами

Новости Беларуси. Две концепции олимпийской парадной формы сегодня продемонстрировали Президенту. Смоделированы они для белорусской делегации к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый вариант – это дизайнерская разработка Юлии Латушкиной совместно со швейным ателье при Главном хозяйственном управлении. Эффектная коллекция этого белорусского дизайнера уже украшала наших спортсменов на олимпиаде в Рио-де-Жанейро.