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Парадная форма белорусских атлетов на Олимпиаде-2018. Президент ознакомился с образцами

17 октября 2017 13:50
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Новости Беларуси. Две концепции олимпийской парадной формы сегодня продемонстрировали Президенту. Смоделированы они для белорусской делегации к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый вариант – это дизайнерская разработка Юлии Латушкиной совместно со швейным ателье при Главном хозяйственном управлении. Эффектная коллекция этого белорусского дизайнера уже украшала наших спортсменов на олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Парадная форма белорусских атлетов на Олимпиаде-2018. Президент ознакомился с образцами -1

Теперь новый, деловой взгляд на спорт больших достижений. Вниманию – строгие коричневые брючные костюмы с белыми рубашками и орнаментом, а совсем рядом яркие акценты.

Парадная форма белорусских атлетов на Олимпиаде-2018. Президент ознакомился с образцами -3

Красный женский костюм, где светлый орнамент украшает даже брюки, и серый мужской, с насыщенным красным джемпером. Вторая коллекция  от дизайнера Людмилы Лабковой. Разработана совместно с «Беллегпромом». Здесь все те же цветовые акценты и сочетания цветов, но совершенно новый, уже более спортивный взгляд.

Парадная форма белорусских атлетов на Олимпиаде-2018. Президент ознакомился с образцами -5

Людмила Лабкова, дизайнер:
Серый цвет наиболее близок нам белорусам в колористике зимы. И орнамент в данном случае имеет форму снежинки. Орнамент необычный. Я взяла орнамент, который символизирует мать, оберег и добавила туда элементы, которые символизируют удачу, успех и урожайность. Орнаменты в белорусской культуре имеют очень чёткое значение и в данном случае мне хотелось применить именно обереги и орнаменты, которые призовут удачу для нашей олимпийской сборной.  

Светло-серые тона и красные аксессуары – именно такой рецепт создания casual-образа от Людмилы Лабковой. Добавила дизайнер и национальные мотивы. Обе коллекции получили положительную оценку Президента.

Парадная форма белорусских атлетов на Олимпиаде-2018. Президент ознакомился с образцами -8

Тем не менее, именно серый вариант, предложенный Людмилой Лабковой, будет взят за основу олимпийской парадной формы. По поручению Президента все костюмы, из обеих коллекций, будут отшиты и поступят в продажу в крупные универмаги страны.

# Юлия Латушкина # Фотофакт # Людмила Лабкова # Зимняя Олимпиада – 2018

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