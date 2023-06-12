«Волевое желание победить». «Минск» обыграл «Строитель» в финальной серии ЧБ по хоккею на траве

Новости Беларуси. В мужском чемпионате Беларуси по хоккею на траве серия за золото растягивается. В третьем матче финала спортсмены «Минска» на родной площадке смогли обыграть оппонентов из брестского «Строителя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Викторию горожан можно назвать по-настоящему волевой. Пропустив гол уже на третьей минуте, они смогли собраться и сначала сравнять цифры на табло, а затем вырваться вперед. Итоговый счет установил Стародуб на 41-й минуте поединка. Цифры – 3:1 в пользу «Минска». В серии до трех побед ведет «Строитель» – 2:1. Борьба за трофей продолжится в четвертом матче, он также состоится в столице 13 июня.

Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск»:

Волевое желание победить, показать содержательную игру, чтобы и зрителей порадовать, и себя порадовать. И чтобы так просто финальная серия не заканчивалась всухую. И сегодня произошла та игра, которую мы увидели. Надо сейчас немного восстановиться, думаю, за этот период времени как-то психологически успокоиться. И если будем с таким же настроем, вдохновением, то будет, конечно, положительный результат.