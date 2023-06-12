Кондратьев назвал состав футбольной сборной на матчи квалификации Евро-2024

Георгий Кондратьев назвал окончательный состав футбольной сборной Беларуси на матчи квалификации Евро-2024 с командами Израиля и Косово, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, отбор стартует уже в конце этой недели.
Георгий Кондратьев назвал окончательный состав футбольной сборной Беларуси на матчи квалификации Евро-2024 с командами Израиля и Косово, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, отбор стартует уже в конце этой недели.
В заявочный протокол попали 23 фамилии. Это 3 вратаря, столько же нападающих, 8 защитников и 9 полузащитников. Нужно отметить, что для Дениса Шпаковского нынешний вызов в главную дружину страны стал дебютным в карьере.
Матчи в Венгрии состоятся 16 и 19 июня. Вначале померимся силами с представителями Израиля. Начало дуэли – в 21:45 по белорусскому времени. Второй поединок, уже с футболистами из Косово, запланирован на начало следующей недели. Время то же. Минимум, на который рассчитывает тренерский штаб, – 4 очка.