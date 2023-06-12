Итоги 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Завершился 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Команды провели семь встреч, во время которых было забито 19 мячей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче жодинское «Торпедо-БелАЗ» разгромило футболистов «Гомеля» со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме. Таким образом, команда Дмитрия Молоша, у которой 25 баллов в активе, замыкает тройку лидеров нынешнего розыгрыша. Опережают ее минское «Динамо» и гродненский «Неман», у которых 28 и 26 очков соответственно. Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».