Прямой эфир

Итоги 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу

12 июня 2023 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завершился 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Команды провели семь встреч, во время которых было забито 19 мячей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоги 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу-1

В заключительном матче жодинское «Торпедо-БелАЗ» разгромило футболистов «Гомеля» со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме. Таким образом, команда Дмитрия Молоша, у которой 25 баллов в активе, замыкает тройку лидеров нынешнего розыгрыша. Опережают ее минское «Динамо» и гродненский «Неман», у которых 28 и 26 очков соответственно. Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».

Итоги 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу-4

Полные результаты 12-го тура на – экране. Бомбардирскую гонку по-прежнему возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, забивший 12 мячей.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Азаренко победно стартовала на турнире в Нидерландах
12 июня 2023 14:27

Виктория Азаренко победно стартовала на турнире в Нидерландах

«Даже мотивировать не надо». Стартовал городской этап «Кожаного мяча» в средней возрастной группе
12 июня 2023 14:00

«Даже мотивировать не надо». Стартовал городской этап «Кожаного мяча» в средней возрастной группе

Белорусские шахматисты завоевали 8 наград на юниорском чемпионате мира
12 июня 2023 12:58

Белорусские шахматисты завоевали 8 наград на юниорском чемпионате мира