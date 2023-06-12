«Думаю, я буду прибавлять». Что Азаренко сказала о матче после победы над Стеванович в Нидерландах?

Виктория Азаренко с небольшими приключениями вышла во второй раунд состязаний категории 250 в Нидерландах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Несмотря на то, что белоруска является третьей сеяной, ей пришлось провести на корте более двух часов. Сербка Наталья Стеванович никак не хотела уступать.

Разница между спортсменками в мировом рейтинге просто огромная. Азаренко входит в топ-20. Ее визави в начале третьей сотни. Казалось, никаких проблем возникнуть не должно. Но попотеть, причем солидно, все же пришлось. В первом сете теннисистки доигрались до тай-брейка. И только здесь белоруска сумела победить – 7:5. В равном противоборстве проходила и вторая партия. Однако в нужный момент более высокий класс нашей землячки сказался. И с дебютного же матчбола Азаренко поставила точку – 6:3. Нужно отметить, что это был первый поединок, за которым с трибун следил сын Лео.

Виктория Азаренко, белорусская теннисистка:

Это был первый матч в этом году для меня на траве. Возможно, еще не успела привыкнуть к данному покрытию. Соперница же играла квалификацию и имела время на то, чтобы приспособиться. Вообще, действовала она очень впечатляюще. Думаю, я буду прибавлять.