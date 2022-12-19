Мужская сборная Беларуси по гандболу победила команду Бахрейна в первом товарищеском матче. Итоговые цифры – 33:28, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни уверенно провели первый тайм. Их преимущество составляло 6 баллов. Во втором отрезке его удалось сохранить. Во вторник, 20 декабря, коллективы проведут еще один спарринг. Начало в 18:30.

Отметим, в составе нашей сборной 16 игроков, в их числе Артем Королек и Никита Вайлупов.