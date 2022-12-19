Прямой эфир

Мужская сборная Беларуси по гандболу победила команду Бахрейна в первом товарищеском матче

19 декабря 2022 21:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужская сборная Беларуси по гандболу победила команду Бахрейна в первом товарищеском матче. Итоговые цифры – 33:28, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужская сборная Беларуси по гандболу победила команду Бахрейна в первом товарищеском матче-1

Наши парни уверенно провели первый тайм. Их преимущество составляло 6 баллов. Во втором отрезке его удалось сохранить. Во вторник, 20 декабря, коллективы проведут еще один спарринг. Начало в 18:30.

Отметим, в составе нашей сборной 16 игроков, в их числе Артем Королек и Никита Вайлупов.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Гандбол # Артем Королек # Никита Вайлупов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси погода явно на стороне биатлонистов и лыжников. Что делать, когда международные старты закрыты?
19 декабря 2022 19:45

В Беларуси погода явно на стороне биатлонистов и лыжников. Что делать, когда международные старты закрыты?

Кубок едет в Аргентину. Кто отличился в финале мундиаля?
19 декабря 2022 11:51

Кубок едет в Аргентину. Кто отличился в финале мундиаля?

Баскетболистки клуба «Горизонт» стали обладательницами кубка Беларуси
19 декабря 2022 11:47

Баскетболистки клуба «Горизонт» стали обладательницами кубка Беларуси