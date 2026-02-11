В Сочи стартовал пятый этап Кубка Содружества по биатлону с участием белорусских спортсменов

В Сочи стартовал пятый этап Кубка Содружества по биатлону с участием лучших белорусских и российских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Программу соревнований открыла мужская спринтерская гонка. Лучший результат из соотечественников показал Максим Воробей, он замкнул топ-10. Лидер нашей национальной сборной и общего зачета – Антон Смольский допустил два промаха на первом огневом рубеже из положения лежа, но чисто прошел стойку и финишировал 15-м. Победу праздновал россиянин – Карим Халили.