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В Сочи стартовал пятый этап Кубка Содружества по биатлону с участием белорусских спортсменов

11 февраля 2026 12:03
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В Сочи стартовал пятый этап Кубка Содружества по биатлону с участием лучших белорусских и российских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Программу соревнований открыла мужская спринтерская гонка. Лучший результат из соотечественников показал Максим Воробей, он замкнул топ-10. Лидер нашей национальной сборной и общего зачета – Антон Смольский допустил два промаха на первом огневом рубеже из положения лежа, но чисто прошел стойку и финишировал 15-м. Победу праздновал россиянин – Карим Халили. 

# Биатлон

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