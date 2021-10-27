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«Цмокi-Мiнск» потерпел поражение от датского «Баккен Беарз» на Кубке Европы ФИБА

27 октября 2021 21:38
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Новости Беларуси. В матче третьего круга Кубка Европы ФИБА «Цмокi-Мiнск» потерпел поражение от датского «Баккен Беарз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмокi-Мiнск» потерпел поражение от датского «Баккен Беарз» на Кубке Европы ФИБА-1

Наш соперник – 17-кратный чемпион Дании, 11 раз поднимал вверх Кубок страны. Однако в альтернативу датчанам, «драконы» в нынешнем розыгрыше возглавляют квартет G. На белорусов надеялась даже статистика. «Баккен Беарз» – аутсайдер группы.

«Цмокi-Мiнск» потерпел поражение от датского «Баккен Беарз» на Кубке Европы ФИБА-4

Но, похоже, или минчане недооценили соперника или, действительно, дома и стены волшебные, поединок завершился в пользу хозяев. Наши парни, конечно, сделали финишное усилие и захватили инициативу и преимущество в последней четверти, но на положительный результат это никак не повлияло. Итоговый счет – 101:93.

# Баскетбол # Фотофакт

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