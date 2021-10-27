«Цмокi-Мiнск» потерпел поражение от датского «Баккен Беарз» на Кубке Европы ФИБА

Наш соперник – 17-кратный чемпион Дании, 11 раз поднимал вверх Кубок страны. Однако в альтернативу датчанам, «драконы» в нынешнем розыгрыше возглавляют квартет G. На белорусов надеялась даже статистика. «Баккен Беарз» – аутсайдер группы.

Но, похоже, или минчане недооценили соперника или, действительно, дома и стены волшебные, поединок завершился в пользу хозяев. Наши парни, конечно, сделали финишное усилие и захватили инициативу и преимущество в последней четверти, но на положительный результат это никак не повлияло. Итоговый счет – 101:93.