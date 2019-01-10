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Волейболисты сборной Беларуси одолели Норвегию и вышли на чемпионат Европы-2019

10 января 2019 12:38
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу сыграет в финальной стадии чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболисты сборной Беларуси одолели Норвегию и вышли на чемпионат Европы-2019-1

В решающем матче квалификации наши парни на выезде разгромили норвежцев – 3:0. При этом дружину Виктора Бекши устраивала виктория с любым счетом. Однако белорусы не стали отбывать номер и победили с хорошим запасом – 25:19, 25:18 и 25:23.

Самым результативным стал Родион Мискевич, который набрал 16 очков. Нынешний выход на Евро стал для нас третьим в истории.

Волейболисты сборной Беларуси одолели Норвегию и вышли на чемпионат Европы-2019-4

# Волейбол # Фотофакт

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