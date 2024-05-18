3 медали выиграли белорусы на этапе Кубка Леднёва по современному пятиборью

3 медали принес нам второй этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью, турнир проходит в Москве. 18 мая обладательницей серебра стала Виолетта Гуреева, бронзой обзавелась Ольга Силкина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
3 медали принес нам второй этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью, турнир проходит в Москве. 18 мая обладательницей серебра стала Виолетта Гуреева, бронзой обзавелась Ольга Силкина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Девушки долгое время конкурировали в том числе и за высшую ступень пьедестала. Однако подвела стрельба. В итоге наших спортсменок опередила россиянка. А накануне золотом отметился Владислав Нестеров. Причем на старте заключительного вида, бега со стрельбой, земляк был пятым, но уже на первом круге отыграл все отставание и не позволил конкурентам себя обойти.