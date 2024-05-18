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3 медали выиграли белорусы на этапе Кубка Леднёва по современному пятиборью

18 мая 2024 14:54
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3 медали принес нам второй этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью, турнир проходит в Москве. 18 мая обладательницей серебра стала Виолетта Гуреева, бронзой обзавелась Ольга Силкина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

3 медали выиграли белорусы на этапе Кубка Леднёва по современному пятиборью-1

Девушки долгое время конкурировали в том числе и за высшую ступень пьедестала. Однако подвела стрельба. В итоге наших спортсменок опередила россиянка. А накануне золотом отметился Владислав Нестеров. Причем на старте заключительного вида, бега со стрельбой, земляк был пятым, но уже на первом круге отыграл все отставание и не позволил конкурентам себя обойти.

# Спортивные соревнования

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