3 медали выиграли белорусы на этапе Кубка Леднёва по современному пятиборью

Девушки долгое время конкурировали в том числе и за высшую ступень пьедестала. Однако подвела стрельба. В итоге наших спортсменок опередила россиянка. А накануне золотом отметился Владислав Нестеров. Причем на старте заключительного вида, бега со стрельбой, земляк был пятым, но уже на первом круге отыграл все отставание и не позволил конкурентам себя обойти.