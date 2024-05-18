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Белоруска Полина Брагинец стала чемпионкой Европы по борьбе

18 мая 2024 14:51
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Россыпь наград завоевали наши девушки на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменок до 15 лет. Лучшей на континенте стала Полина Брагинец, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Полина Брагинец стала чемпионкой Европы по борьбе-1

Белоруске не было равных в весовой категории до 58 килограммов. Она легко прошла всю турнирную сетку. В финале повергла россиянку Камелию Хаваеву. Преимущество было безапелляционным – 6:2. Также в активе белорусской сборной пять бронз. К слову, все медалистки – участницы национального проекта Лига Храбрых.

# Спортивные соревнования

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