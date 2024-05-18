Белоруска Полина Брагинец стала чемпионкой Европы по борьбе

Россыпь наград завоевали наши девушки на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменок до 15 лет. Лучшей на континенте стала Полина Брагинец, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруске не было равных в весовой категории до 58 килограммов. Она легко прошла всю турнирную сетку. В финале повергла россиянку Камелию Хаваеву. Преимущество было безапелляционным – 6:2. Также в активе белорусской сборной пять бронз. К слову, все медалистки – участницы национального проекта Лига Храбрых.