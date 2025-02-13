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Волейболистки «Минчанки» в матче российской Суперлиги обыграли «Омичку»

13 февраля 2025 17:23
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Волейболистки «Минчанки» одержали третью подряд победу в российской Суперлиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Наша команда на выезде была сильней «Омички» со счетом 3:1.

«Минчанка» отдала хозяйкам площадки лишь третью партию, а остальные остались за отечественной дружиной. К сожалению, коллектив Ольги Пальчевской уже утратил шансы на плей-офф. «Минчанка» в турнирной таблице Суперлиги занимает 10-е место. В плей-офф выходят 8 сильнейших команд. Следующий матч наши волейболистки проведут 20 февраля против нижегородской «Спарты».

Волейболистки «Минчанки» в матче российской Суперлиги обыграли «Омичку»-2

Евгений Васильчук, старший тренер ВК «Минчанка»:
Хорошая команда, упирается, ждет своего момента. Всегда играет ровно. Мы знали это, понимали, что как только мы начнем давать себе слабину, где-то ошибаться, команда будет напирать. Что и произошло в третьей партии сегодня, когда стали допускать больше ошибок собственных и где-то за счет этого и проиграли. 

В третьей партии тоже ровно шли, но в итоге добавили немножко на подаче, добавили в доигровочных мячах в атаке. За счет этого получилось выиграть.

# Волейбол

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