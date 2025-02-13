Волейболистки «Минчанки» в матче российской Суперлиги обыграли «Омичку»

Волейболистки «Минчанки» одержали третью подряд победу в российской Суперлиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Наша команда на выезде была сильней «Омички» со счетом 3:1.

«Минчанка» отдала хозяйкам площадки лишь третью партию, а остальные остались за отечественной дружиной. К сожалению, коллектив Ольги Пальчевской уже утратил шансы на плей-офф. «Минчанка» в турнирной таблице Суперлиги занимает 10-е место. В плей-офф выходят 8 сильнейших команд. Следующий матч наши волейболистки проведут 20 февраля против нижегородской «Спарты».