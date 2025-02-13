Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в чемпионате МХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Андрея Михалева провалили первую половину встречи. К середине второго периода хозяева льда уступали 0:3. До антракта белорусы сумели отквитать одну шайбу. Заключительная треть прошла под полным контролем «Шинника». Наши парни сумели поразить цель 5 раз. Итоговые цифры – 6:3. В таблице Серебряного дивизиона бобры лидируют с хорошим отрывом. 13 февраля команды померятся силами вновь.