Ирина Шиманович пробилась в четвертьфинал теннисного челленджера категории 125 в Канкуне

Ирина Шиманович пробилась в четвертьфинал теннисного челленджера категории 125 в мексиканском Канкуне, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В поединке второго круга она нанесла поражение более рейтинговой сопернице – Тэйле Престон из Австралии. Девушек в мировой классификации разделяют более 60 пунктов. Сильнее была белоруска 6:4, 1:6, 7:5. Нужно отметить, что в заключительной партии Шиманович уступала 3:5. Но затем взяла 4 гейма кряду. В одной четвертой соперничать предстоит с британкой Франческой Джонс.