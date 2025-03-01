Прямой эфир

Волейболистки «Минчанки» уступили «Енисею» в Суперлиге

01 марта 2025 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Волейболистки «Минчанки» не сумели продолжить победную традицию в Суперлиге. Тем не менее подопечные Ольги Пальчевской обзавелись одним очком, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнее нашего клуба оказался сосед по таблице «Енисей». Хозяйки площадки забрали первый и второй сеты – 26:24 и 25:19. Затем первенствовали уже белоруски – 25:17, 25:20. Но полноценного камбэка не получилось. Россиянки победили в укороченном отрезке – 15:12. В генеральной классификации «Минчанка» располагается на 11-й позиции. Заключительный матч гладкого сезона барышни проведут в родных стенах. 6 марта примем «Динамо-Метар».

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские легкоатлеты выиграли медали открытого ЧР
01 марта 2025 18:28

Белорусские легкоатлеты выиграли медали открытого ЧР

Белоруски выиграли серебро и бронзу этапа Кубка мира по современному пятиборью
01 марта 2025 18:19

Белоруски выиграли серебро и бронзу этапа Кубка мира по современному пятиборью

Дорохович о «Минской лыжне»: это праздник для людей, который позволяет получить и здоровье, и эмоции
01 марта 2025 13:52

Дорохович о «Минской лыжне»: это праздник для людей, который позволяет получить и здоровье, и эмоции