Волейболистки «Минчанки» уступили «Енисею» в Суперлиге

Волейболистки «Минчанки» не сумели продолжить победную традицию в Суперлиге. Тем не менее подопечные Ольги Пальчевской обзавелись одним очком, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнее нашего клуба оказался сосед по таблице «Енисей». Хозяйки площадки забрали первый и второй сеты – 26:24 и 25:19. Затем первенствовали уже белоруски – 25:17, 25:20. Но полноценного камбэка не получилось. Россиянки победили в укороченном отрезке – 15:12. В генеральной классификации «Минчанка» располагается на 11-й позиции. Заключительный матч гладкого сезона барышни проведут в родных стенах. 6 марта примем «Динамо-Метар».