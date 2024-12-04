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Волейболистки «Минчанки» одержали вторую победу в матче российской Суперлиги

04 декабря 2024 11:39
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Волейболистки «Минчанки» одержали вторую победу подряд в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне подопечные Ольги Пальчевской принимали «Енисей» из Красноярска.

В стартовой партии белоруски вели с отрывом в семь мячей, однако затем растеряли преимущество, но сумели дожать своих оппоненток – 25:21. Во втором сете и вовсе не оставили им шансов – 25:9, но в третьем минимально уступили 23:25. Однако в четвертом отрезке вновь были сильнее с уверенным счетом – 25:12 Как итог победа 3:1. Эта виктория стала для столичного клуба третьей в текущем сезоне и первой на родной площадке. Следующий поединок в турнире наши волейболистки проведут 8 декабря в Челябинске против «Динамо-Метара».

# Волейбол

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