Волейболистки «Минчанки-2» выиграли второй матч на пятом этапе Молодёжной лиги России

Волейболистки «Минчанки-2» выиграли второй матч на пятом этапе Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четверг, 1 февраля, белоруски на выезде одолели команду «Динамо-Метар-2». Поединок получился достаточно упорным. Его исход был решен лишь на тай-брейке, где наши девушки вырвали итоговую победу со счетом 15:9. Благодаря успеху «Минчанка-2» поднялась на третье место в турнирной таблице Молодежной лиги.

Напомним, накануне наши спортсменки обыграли «Тюмень-Прибой» со счетом 3:1. Повторные дуэли против этих соперников пройдут 3 и 4 февраля.