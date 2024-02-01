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Волейболистки «Минчанки-2» выиграли второй матч на пятом этапе Молодёжной лиги России

01 февраля 2024 18:36
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Волейболистки «Минчанки-2» выиграли второй матч на пятом этапе Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки-2» выиграли второй матч на пятом этапе Молодёжной лиги России-1

В четверг, 1 февраля, белоруски на выезде одолели команду «Динамо-Метар-2». Поединок получился достаточно упорным. Его исход был решен лишь на тай-брейке, где наши девушки вырвали итоговую победу со счетом 15:9. Благодаря успеху «Минчанка-2» поднялась на третье место в турнирной таблице Молодежной лиги.

Напомним, накануне наши спортсменки обыграли «Тюмень-Прибой» со счетом 3:1. Повторные дуэли против этих соперников пройдут 3 и 4 февраля.

# Волейбол

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