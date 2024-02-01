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В Доме футбола состоялось первое в 2024 году заседание Исполкома

01 февраля 2024 18:31
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Новости Беларуси. В Доме футбола состоялось первое в нынешнем году заседание Исполкома, на котором было утверждено несколько знаковых решений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Доме футбола состоялось первое в 2024 году заседание Исполкома-1

Так, матч за Суперкубок между минским «Динамо» и жодинским «Торпедо» состоится 2 марта не в Минске, а в Солигорске. А вот битва за женский Суперкубок пройдет уже в столице 10 марта. В национальном чемпионате теперь будет 5 полноценных замен вместо 4 с лимитчиком. Изменились сроки, когда клубы обязаны играть на натуральных полях. В предстоящем сезоне не допускается проведение дуэлей на искусственных газонах в период с 1 мая по 11 ноября. Ранее это ограничение действовало до 1 декабря.

# Футбол Беларуси

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