Саснович вышла в полуфинал теннисного турнира в Румынии

Александра Саснович вышла в полуфинал турнира категории 250 в Румынии. Белоруска в матче 1/4 финала была сильнее Ангелины Калининой из Украины, которая опережает нашу спортсменку в рейтинге почти на 80 позиций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это не помешало отечественной теннисистке навязать яркую борьбу. Первый сет Александра проиграла, но была сильнее во втором. Третья партия выдалась особенно напряженной и завершилась на тай-брейке в пользу Саснович. Как итог – победа с результатом 2:6, 6:4, 7:6.

В основу турнира землячка вышла как «лаки-лузер», достойно воспользовалась своим шансом и обеспечила себе 10-й полуфинал под эгидой ВТА в карьере. Кроме того, в тандеме с Катажиной Питер из Польши белоруска продолжает выступление и в парном разряде.