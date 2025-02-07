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Саснович вышла в полуфинал теннисного турнира в Румынии

07 февраля 2025 18:36
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Александра Саснович вышла в полуфинал турнира категории 250 в Румынии. Белоруска в матче 1/4 финала была сильнее Ангелины Калининой из Украины, которая опережает нашу спортсменку в рейтинге почти на 80 позиций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это не помешало отечественной теннисистке навязать яркую борьбу. Первый сет Александра проиграла, но была сильнее во втором. Третья партия выдалась особенно напряженной и завершилась на тай-брейке в пользу Саснович. Как итог – победа с результатом 2:6, 6:4, 7:6. 

В основу турнира землячка вышла как «лаки-лузер», достойно воспользовалась своим шансом и обеспечила себе 10-й полуфинал под эгидой ВТА в карьере. Кроме того, в тандеме с Катажиной Питер из Польши белоруска продолжает выступление и в парном разряде.

# Теннис # Александра Саснович

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