Участники «Снежного снайпера» определили сильнейших в спринте

Раубичи принимают финал республиканского турнира по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер». В первый соревновательный день участники определяли сильнейших в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Можно с уверенностью сказать, праздник биатлона состоялся. Погода порадовала легким морозом и солнцем, трасса – высоким качеством, а участники – интересной борьбой. Зрители оценили по достоинству старт финала «Снежного снайпера» и не скупились на аплодисменты.

Тренерский штаб просмотрел все. В старшей возрастной группе развернулись недетские баталии у парней, тройка призеров финишировала в промежутке 10 секунд. Минчанин Богдан Бобрик и Ярослав Шульпенков взлетели на пьедестал.

Богдан Бобрик победитель турнира «Снежный снайпер» (Минск):

Вдохновил тренер. Тренер стоял, кричал, подбадривал. Понятное дело, как так не отработать, когда тренер кричит. Спасибо тренеру большое.