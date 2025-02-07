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Участники «Снежного снайпера» определили сильнейших в спринте

07 февраля 2025 18:39
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Раубичи принимают финал республиканского турнира по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер». В первый соревновательный день участники определяли сильнейших в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участники «Снежного снайпера» определили сильнейших в спринте-2

Можно с уверенностью сказать, праздник биатлона состоялся. Погода порадовала легким морозом и солнцем, трасса – высоким качеством, а участники – интересной борьбой. Зрители оценили по достоинству старт финала «Снежного снайпера» и не скупились на аплодисменты. 

Участники «Снежного снайпера» определили сильнейших в спринте-4

Тренерский штаб просмотрел все. В старшей возрастной группе развернулись недетские баталии у парней, тройка призеров финишировала в промежутке 10 секунд. Минчанин Богдан Бобрик и Ярослав Шульпенков взлетели на пьедестал.

Богдан Бобрик победитель турнира «Снежный снайпер» (Минск):
Вдохновил тренер. Тренер стоял, кричал, подбадривал. Понятное дело, как так не отработать, когда тренер кричит. Спасибо тренеру большое.

Участники «Снежного снайпера» определили сильнейших в спринте-6

Ярослав Шульпенков, бронзовый призер турнира «Снежный снайпер» (Минск):
Я просто хотел выиграть эти соревнования, очень сильно хотел. Последний год, надо было постараться. Это хороший опыт, навык, помогает развить свои же какие-то навыки.

Участники «Снежного снайпера» определили сильнейших в спринте-8

Надя Евсеенко вышла на старт второй, но финишировала первая, а на стрельбище не пропустила ни разу. Дарья Домрачева для нее кумир.

Подробнее в видеоматериале.

# Биатлон # Спортивные соревнования

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