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В Минске зажгли олимпийскую ёлку. Рассказываем, как это было

23 декабря 2021 21:20
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Новости Беларуси. Олимпийская елка зажглась красочными огнями и новыми мечтами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хороводы вокруг лесной красавицы водят спортсмены и их дети, а иногда даже внуки и правнуки. Счастье не может быть полным, если им не делиться. Белорусы всегда поддерживали тех, кому нужна помощь. Под олимпийской елкой места хватит всем.  

В Минске зажгли олимпийскую ёлку. Рассказываем, как это было-1

Раз, два, три! Елочка, гори! Ура!

Блеск шаров, золото серпантина, улыбки и смех. Счастливы дети – счастливы их родители. Бронзовый призер Олимпиады Любовь Черкашина решила совместить свой день рождения с семейным походом на праздник. В компании с дочерью Верой.

Что Любовь Черкашина говорит на олимпийской елке – читать здесь.

В Минске зажгли олимпийскую ёлку. Рассказываем, как это было-4

Сегодня в белорусском спорте идет смена поколений. Вчерашние спортсмены становятся функционерами. Они остались по-прежнему голодны до побед. Но теперь уже на новом – управленческом, уровне. Олимпийский чемпион Александр Богданович всегда идет к поставленной цели. Он загадывает желания и потом осуществляет их.

Александр Богданович: очень много планов. Мы хотим, чтобы все дети научились кататься на коньках – читать здесь.

В Минске зажгли олимпийскую ёлку. Рассказываем, как это было-7

Мечта каждого спортсмена – вершина Олимпа. К ней идут несмотря ни на что. И пусть в новом году все задуманное сбудется, ведь олимпийская елка – волшебная.

# Новый год # Любовь Черкашина # Александр Богданович # Фотофакт

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