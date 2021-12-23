В Минске зажгли олимпийскую ёлку. Рассказываем, как это было

Новости Беларуси. Олимпийская елка зажглась красочными огнями и новыми мечтами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хороводы вокруг лесной красавицы водят спортсмены и их дети, а иногда даже внуки и правнуки. Счастье не может быть полным, если им не делиться. Белорусы всегда поддерживали тех, кому нужна помощь. Под олимпийской елкой места хватит всем.

Раз, два, три! Елочка, гори! Ура! Блеск шаров, золото серпантина, улыбки и смех. Счастливы дети – счастливы их родители. Бронзовый призер Олимпиады Любовь Черкашина решила совместить свой день рождения с семейным походом на праздник. В компании с дочерью Верой. Что Любовь Черкашина говорит на олимпийской елке – читать здесь.

Сегодня в белорусском спорте идет смена поколений. Вчерашние спортсмены становятся функционерами. Они остались по-прежнему голодны до побед. Но теперь уже на новом – управленческом, уровне. Олимпийский чемпион Александр Богданович всегда идет к поставленной цели. Он загадывает желания и потом осуществляет их. Александр Богданович: очень много планов. Мы хотим, чтобы все дети научились кататься на коньках – читать здесь.