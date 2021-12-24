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Минская «Юность» и солигорский «Шахтёр» досрочно вышли в плей-офф ЧБ по хоккею

24 декабря 2021 13:01
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Новости Беларуси. Столичная «Юность» и солигорский «Шахтер» досрочно стали первыми участниками плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оба клуба ни при каких обстоятельствах не опустятся ниже проходного, шестого места в таблице. Причем «горнякам» путевку в нокаут-раунд подарил «Неман».

Минская «Юность» и солигорский «Шахтёр» досрочно вышли в плей-офф ЧБ по хоккею-1

Он катастрофически проиграл дома «Гомелю». В ворота хозяев влетели семь шайб. А хозяева льда робко возразили единожды. Финальный счет – 7:1 в пользу «рысей». Таким образом, гродненский клуб потерпел самое болезненное поражение начиная с 2013 года. В других матчах тура была более серьезная борьба. Очередные очки в копилку положили «Металлург» и «Брест».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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