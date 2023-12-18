Волейбол. Солигорский «Шахтёр-2» уступил «Локомотиву» в Молодёжной лиге чемпионата России

Второе подряд поражение в пятом туре Молодежной лиги чемпионата России потерпели волейболисты солигорского «Шахтера-2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Второе подряд поражение в пятом туре Молодежной лиги чемпионата России потерпели волейболисты солигорского «Шахтера-2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
18 декабря в Новосибирске наша команда встречалась с лидером турнира «Локомотивом». В первой и второй партиях преимущество хозяев площадки было бесспорным – 25:16, 25:11. Исправить ситуацию белорусам не удалось, третий сет «Шахтер» проиграл. Следующий матч турнира наша команда проведет против московского «Динамо-Олимпа».