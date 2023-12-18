Белорус Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ

Отечественный защитник дважды ассистировал партнерам. Нужно отметить, что белорус совсем недавно добился повышения в классе. За его плечами только третья встреча в лиге и сразу два бомбардирских действия. Неплох и показатель полезности – +3. Также ассист этой ночью заработал другой наш исполнитель Илья Усов.