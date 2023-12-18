Белорус Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ

Дмитрий Кузьмин отметился первыми очками в Американской хоккейной лиге. Его старания помогли «Манитобе» взять верх над «Милуоки» – 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дмитрий Кузьмин отметился первыми очками в Американской хоккейной лиге. Его старания помогли «Манитобе» взять верх над «Милуоки» – 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отечественный защитник дважды ассистировал партнерам. Нужно отметить, что белорус совсем недавно добился повышения в классе. За его плечами только третья встреча в лиге и сразу два бомбардирских действия. Неплох и показатель полезности – +3. Также ассист этой ночью заработал другой наш исполнитель Илья Усов.
А в Национальной хоккейной лиге белорусский нападающий Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Каролину». Основное время встречи закончилось вничью – 1:1, в серии буллитов победу «Вашингтону» принес российский нападающий Евгений Кузнецов. Протас провел на льду 15 минут, нанес два броска, совершил один перехват. Всего в 27 матчах этого сезона белорусский форвард «Вашингтона» набрал 13 очков при показателе полезности +2.