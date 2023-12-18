Плавание. Илья Шиманович выиграл второе золото на Кубке Владимира Сальникова

Второе золото за два дня выиграл Илья Шиманович на Кубке Владимира Сальникова. На сей раз ему не было равных на стометровке брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Второе золото за два дня выиграл Илья Шиманович на Кубке Владимира Сальникова. На сей раз ему не было равных на стометровке брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Результат спортсмена – 55 секунд 63 сотые. Это новый рекорд турнира. А на старте соревнований лидер мужской сборной отличился на полтиннике брассом. Сегодня, 18 декабря, на Кубке Сальникова будут разыграны заключительные комплекты наград.