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Плавание. Илья Шиманович выиграл второе золото на Кубке Владимира Сальникова

18 декабря 2023 13:04
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Второе золото за два дня выиграл Илья Шиманович на Кубке Владимира Сальникова. На сей раз ему не было равных на стометровке брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Плавание. Илья Шиманович выиграл второе золото на Кубке Владимира Сальникова-1

Результат спортсмена – 55 секунд 63 сотые. Это новый рекорд турнира. А на старте соревнований лидер мужской сборной отличился на полтиннике брассом. Сегодня, 18 декабря, на Кубке Сальникова будут разыграны заключительные комплекты наград.

# Плавание # Илья Шиманович

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