Алина Горносько завоевала 4 награды на турнире по художественной гимнастике в Китае

Алина Горносько хорошо выступила в финалах отдельных видов на международном турнире в Китае под названием «Небесная грация», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка взяла золото, серебро и две бронзы. Лучше всего удалась скакалка. От судей белоруска получила 34,2 балла. По итогам композиции с лентой Горносько поднялась на вторую ступень пьедестала. Третьей она стала в обруче и булавах. В первый день наша грация была вице-чемпионкой в многоборье.