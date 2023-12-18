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Алина Горносько завоевала 4 награды на турнире по художественной гимнастике в Китае

18 декабря 2023 13:02
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Алина Горносько хорошо выступила в финалах отдельных видов на международном турнире в Китае под названием «Небесная грация», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Горносько завоевала 4 награды на турнире по художественной гимнастике в Китае-1

Наша спортсменка взяла золото, серебро и две бронзы. Лучше всего удалась скакалка. От судей белоруска получила 34,2 балла. По итогам композиции с лентой Горносько поднялась на вторую ступень пьедестала. Третьей она стала в обруче и булавах. В первый день наша грация была вице-чемпионкой в многоборье.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько

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