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Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси

04 октября 2019 20:56
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Новости Беларуси. 4 октября Солигорск стал главным волейбольным центром Беларуси. Здесь сошлись две самые сильнейшие мужские команды нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это местный «Шахтер» и минский «Строитель». Дружины снова оспаривали между собой Суперкубок Беларуси.

Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси -1

Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси -3

Стартовая партия стала осталась за «Строителем» – 25:22. Но «Шахтер» быстро пришел в себя и смог вытащить сложный второй сет – 28:26.

В матче за первый трофей сезона горняки обыграли минский «Строитель» – 3:1. «Шахтер» – двукратный обладатель Суперкубка.

Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси -6

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
Мы рады тому, что собралось столько зрителей, очень хорошо поддерживали.

Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси -9

Алексей Кураш, игрок ВК «Шахтер»:
С каждой тренировкой взаимопонимание приходит больше. Стараемся, работаем.

Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси -12

Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси -14

# Волейбол # Виктор Бекша # Алексей Кураш # Фотофакт

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