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Шарангович сделал ассист в предсезонном матче НХЛ и добавил в коэффициенте полезности

03 октября 2023 11:30
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Егор Шарангович отметился результативным действием в предсезонном матче в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович сделал ассист в предсезонном матче НХЛ и добавил в коэффициенте полезности-1

Его «Калгари» перебросал «Виннипег» – 5:4. Наш форвард действовал в третьем звене, провел на площадке 12,5 минуты и отметился ассистом. Сам нападающий дважды угрожал неприятельским воротам и завершил дуэль с показателем полезности «+1». Другой белорус в «Калгари» Илья Соловьев в матче не участвовал.

# Хоккей # Фотофакт

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