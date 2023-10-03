Шарангович сделал ассист в предсезонном матче НХЛ и добавил в коэффициенте полезности

Его «Калгари» перебросал «Виннипег» – 5:4. Наш форвард действовал в третьем звене, провел на площадке 12,5 минуты и отметился ассистом. Сам нападающий дважды угрожал неприятельским воротам и завершил дуэль с показателем полезности «+1». Другой белорус в «Калгари» Илья Соловьев в матче не участвовал.