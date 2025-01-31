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Алексей Протас продлил результативную серию в НХЛ до 6 матчей

31 января 2025 10:58
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Алексей Протас продлил результативную серию в НХЛ до шести матчей. «Вашингтон» проиграл в овертайме «Оттаве» со счетом 4:5, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Белорус ассистировал звездному партнеру Александру Овечкину при третьем взятии ворот сопернику. Тем не менее, Алексей набрал очки в шестой встрече подряд и обновил свою бомбардирскую серию.

На ведущих ролях в своем чемпионате находится другой Протас, Илья. Он, выступая в хоккейной лиге Онтарио, также отдал результативную передачу. Но «Виндзор» разгромно проиграл «Флинту» 1:5. Отечественный нападающий исполнил 4 броска и завершил противостояние с показателем полезности «-1». Его серия с баллами также составляет 6 встреч. Общая статистика впечатляет: 42 матча и 75 очков. Форвард занимает третье место в ОХЛ в списке бомбардиров.

# Хоккей

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