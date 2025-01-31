Арина Соболенко примет участие в выставочном турнире в Лас-Вегасе

Александра Саснович не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в австрийском Линце. В матче 1/8 финала наша спортсменка проиграла 30-й ракетке мира, россиянке Екатерине Александровой со счетом 3:6, 2:6, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первые ракетки мира, белоруска Арина Соболенко и итальянец Янник Синнер, примут участие в выставочном турнире в Лас-Вегасе, который пройдет 1 и 2 марта. Кроме них, на турнир заявлены вторая ракетка планеты, немец Александр Зверев, японка Наоми Осака, американцы Тейлор Фриц и Томми Пол. Ночное теннисное шоу примет крытая арена на 12 тысяч человек.