Волейбол. Мужская сборная Беларуси сыграет в Золотой Евролиге-2019

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу сыграет в Золотой Евролиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такой договоренности достигла наша федерация и Европейская конфедерация волейбола.

В прошлом сезоне дружина Виктора Бекши заняла второе место в Серебряной лиге и упустила шанс перейти в класс выше. Однако, учитывая прогресс национальной команды, ЕКВ одобрила участие белорусов именно в Золотой лиге.

Таким образом, в конце мая-начале июня и мужская, и женская команды сыграют в «золоте», а выиграв турнир, получат право выступить в Лиге наций.