Гандбол. СКА вничью сыграл против «Чеховских Медведей». Комментарий главного тренера

Новости Беларуси. Гандболисты клуба СКА провели поединок шестого тура российской SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На своей площадке минчане вничью сыграли против команды «Чеховские Медведи».

Матч выдался богатым на моменты. Обе дружины демонстрировали упорную и неуступчивую борьбу. И шансы выиграть у подопечных Игоря Папруги были. Нервным для родных болельщиков получился решающий второй тайм.

Белорусы уступали, но смогли сравнять счет на табло за шесть минут до финала встречи. А затем и вовсе удалось вырваться вперед. Но удержать преимущество не вышло. Под самый занавес соперник снял вратаря и реализовал численное преимущество. Как итог ничья – 29:29.

Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА:

Получился хороший матч, много было работы тренера, много было игроков, много было смены и защитных построений, тактики нападения. Поэтому зрелищный матч, болельщики реагировали, даже было слышно. Не выявили победителя, осложнили себе, наверное, в выборе соперника. Но в плане обучения, в плане повышения мастерства хороший матч. Позитивные моменты, наверное, все игроки, которые выходили, что-то пытались внести, изменить. При перестроении защиты была концентрация команды. То есть тоже не было таких провалов.