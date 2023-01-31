Волейболистки молодёжной сборной Беларуси удачно стартовали на российском чемпионате

Женская молодежная сборная Беларуси по волейболу удачно стартовала в очередном туре российского чемпионата. В дебютном противостоянии был повержен клуб «Тюмень-Прибой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Артема Горемыкина захватили инициативу в первом же сете и удерживали ее на протяжении всей дуэли. По-настоящему острая борьба была только в дебюте. Хозяйки сопротивлялись активно, но все равно уступили – 21:25. Дальше превосходство белорусок было более ощутимым. Счет – 25:17 и 25:19.