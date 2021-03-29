Девятое поражение подряд. «Цмоки» проиграли «Химкам» в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Черная полоса продолжается у минских «Цмоков» в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 марта подопечные Ростислава Вергуна потерпели на турнире девятое поражение подряд. На выезде белорусская команда уступила «Химкам».

В каждой из четвертей хозяева забрасывали больше «драконов» и без особых нервов закономерно победили – 89:65. Самым результативным в составе «Цмоков» стал Владислав Близнюк – 15 очков.