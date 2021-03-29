Прямой эфир

Девятое поражение подряд. «Цмоки» проиграли «Химкам» в Единой лиге ВТБ

29 марта 2021 12:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Черная полоса продолжается у минских «Цмоков» в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 марта подопечные Ростислава Вергуна потерпели на турнире девятое поражение подряд. На выезде белорусская команда уступила «Химкам».

Девятое поражение подряд. «Цмоки» проиграли «Химкам» в Единой лиге ВТБ-1

В каждой из четвертей хозяева забрасывали больше «драконов» и без особых нервов закономерно победили – 89:65. Самым результативным в составе «Цмоков» стал Владислав Близнюк – 15 очков.

Девятое поражение подряд. «Цмоки» проиграли «Химкам» в Единой лиге ВТБ-4

Следующий матч белорусский клуб проведет 4 апреля – на выезде играем с «Пармой».

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Владислав Близнюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Плей-офф ЧБ по хоккею. «Металлург» обыграл «Юность» и сравнял счёт в полуфинальной серии
29 марта 2021 12:23

Плей-офф ЧБ по хоккею. «Металлург» обыграл «Юность» и сравнял счёт в полуфинальной серии

Художественная гимнастика. Белоруски завоевали четыре медали на этапе Кубка мира
29 марта 2021 12:19

Художественная гимнастика. Белоруски завоевали четыре медали на этапе Кубка мира

«Нам придётся непросто». Василиса Марзалюк об Олимпиаде-2021, белорусской форме и о том, есть ли политике место в спорте
28 марта 2021 16:30

«Нам придётся непросто». Василиса Марзалюк об Олимпиаде-2021, белорусской форме и о том, есть ли политике место в спорте